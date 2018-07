Lawrow: Daraa-Offensive wird fortgesetzt

Im Syrienkrieg will Russland die Offensive gegen die südliche Rebellenhochburg Daraa trotz jordanischer Warnungen vor einer neuen Flüchtlingswelle nicht stoppen. Die Vereinbarung über die Deeskalationszone Daraa an der jordanischen Grenze sehe im Gegenteil vor, den Kampf gegen Terroristen zu verstärken. Das sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer Pressekonferenz mit seinem jordanischen Amtskollegen Aiman Safadi in Moskau: