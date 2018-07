Polen schickt oberste Richter in Zwangsruhestand

Am Vorabend der Reform gab noch einmal Proteste in Polens Hauptstadt: Tausende Demonstranten forderten in Warschau "Freie Gerichte!" und "Nieder mit der Diktatur!". Sie machten mobil gegen den Umbau der polnischen Justiz.

Doch schon wenige Stunden später tritt die umstrittene Reform über Nacht in Kraft. Ab sofort müssen Richter des Obersten Gerichts bereits mit 65, statt bisher 70 Jahren, in den Ruhestand. Wer dennoch im Amt bleiben wollte, musste das bei der polnischen Regierung beantragen.

Bis zu 40 Prozent der Richter werden durch die Reform zwangspensioniert, darunter auch die Vorsitzende Malgorzata Gersdorf.