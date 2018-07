Südeuropas Arbeitskräfte wandern aus in die Tschechische Republik - und sind willkommen

Der boomende Arbeitsmarkt der Tschechischen Republik zieht immer mehr Südeuropäer an, nur 2,3 Prozent Arbeitssuchende ist der niedrigste Wert in ganz Europa. Deshalb wandern Italiener, Spanier und Portugiesen in den Norden ab, rund 7000 Arbeitsmigranten aus dem südlichen Europa werkeln in tschechischen Betrieben. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich ihre Zahl verdreifacht.