Syrien: Weiterer Erfolg für Armee in Daraa - Hunderttausende auf der Flucht

In Syrien macht die Armee bei ihrer Offensive in der südwestlichen Provinz Daraa weiter Fortschritte. Nach einer Einigung mit den Rebellen in Bosra ist die Stadt wieder unter Kontrolle der Regierungskräfte.

Unterdessen führen die mit dem Assad-Regime verbündete russische Armee und Vertreter der Aufständischen erneut Gespräche für ein Friedensabkommen in der Region. Neben der Einigung in Bosra gibt es im Rahmen dieser Verhandlungen weitere Städte in Rebellenhand, die an die syrische Armee übergehen sollen. Andere Gebiete konnte die Armee nur durch Kämpfe zurückgewinnen.