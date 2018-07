Milliardär Elon Musk will Kinder aus Höhle befreien

Der verzweifelte Versuch, 12 Jungen und ihren Fußballtrainer aus einer blockierten Höhle in Thailand zu retten, hat nun einen unerwarteten Unterstützer auf den Plan gerufen. Der südafrikanische Technologiemogul Elon Musk möchte das Fachwissen seiner Unternehmen einsetzen, und überlegt, mit großen aufblasbaren Schläuchen einen Lufttunnel in das Höhlennetz einzuführen. Durch diesen könnten die Verunglückten dann ins Freie gelangen, so der Milliardär auf Twitter.