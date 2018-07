Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan mindestens 35 Menschen in den Tod gerissen. Etwa 50 wurden vermisst. In der

betroffenen Region im Westen Japans liegen die Großstädte Fukuoka, Nagasaki und Hiroshima.

Regierungssprecher Yoshihide Suga:

"Der Starkregen wird weitergehen von West- bis Ostjapan, ein historischer Niederschlag, möglicherweise der schwerste jemals registrierte Regen."