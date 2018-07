Somalia: Zwei Selbstmordattentate in Mogadischu

Zwei Selbstmordattentäter haben sich im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit Autobomben in die Luft gesprengt. Der Angriff galt nach Polizeiangaben dem Innen- und Sicherheitsministerium. Einer der Angreifer habe mit seinem Fahrzeug den Zugang zum Gelände des Ministeriums gerammt, sagte Polizeisprecher Ahmed Bashane. Ein weiterer Attentäter habe seine Autobombe an einem Kontrollpunkt außerhalb des Areals gezündet, das in der Nähe des Parlaments liegt.

«Danach waren weitere Explosionen aus dem Inneren des Gebäudes zu

hören», so Polizeisprecher Ali Hassan. Vor dem Gebäude hätten sich

vier bis fünf mit Panzerfäusten und Maschinengewehren bewaffnete

Männer Gefechte mit den Sicherheitskräften geliefert. Die Gegend wurde

abgeriegelt.

Ein Augenzeuge sprach von mindestens drei zivilen Todesopfern

und mehreren Verletzten außerhalb des Gebäudes.