Drei Kinder in 10 Grad kaltem See ertrunken

In der Nähe von Chalon-sur-Saône im Osten von Frankreich sind am Sontagabend drei Kinder in einem See ertrunken. Laut Feuerwehr handelt es sich um Geschwister: ein neun Jahre altes Mädchen sowie einen 10 und einen 13 Jahre alten Bruder. Die Kinder wurden von Tauchern wenige Meter vom Ufer entfernt aus dem dort mehr als vier Meter tiefen Waser gefischt.