Fussball-WM: 4:3 gegen Russland - "Kroatien ist in Trance"

Jetzt hat Kroatien sein Sommermärchen: 6:5 in der Fußball-WM gegen Russland nach Elfmeterschießen. Gegen ein Land, das 300 mal so groß ist wie der Mittelmeer-Staat, mit der 36 fachen Einwohnerzahl. : «Kroatien ist in Trance, Feuerwerkskörper werden im ganzen Land abgebrannt,» schrieb ein Nachrichtenportal („Index.hr“).

Iva Majoli aus Zagreb beim Verlassen des Fisht Stadions in Sotschi:

"Ich finde, es war unglaublich, es war eine tolle Atmosphäre für Russland und sehr schwierig für Kroatien, wenn das ganze Stadion gegen dich ist. Aber ich meine, wir haben so tolle Spieler, sehr erfahrene Spieler. Beim Elfmeterschießen kam es raus: Wir haben die Spieler, die in den besten Teams der Welt kicken. "