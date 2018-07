Südwest-England: Teil-Entwarnung bei Nowitschok

Teil-Entwarnung beim Verdacht auf Nowitschok-Vergiftung: Bei einem im Krankenhaus untersuchten britischen Polizisten sei der Test negativ ausgefallen, sagte ein Sprecher des behandelnden Krankenhauses in Salisbury, (Salisbury District Hospitals).

Ein Paar aus Amesbury soll weiter in einem kritischem Zustand sein. Der 45-jährige Mann und seine

44-jährige Freundin waren am vergangenen Samstag mit

Nowitschok-Vergiftungen in die Klinik eingeliefert worden. Die

Ermittler gehen davon aus, dass sie versehentlich mit dem tödlichen Nervengift in Berührung gekommen waren.

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal (67) und seine

Tochter Julia (33) waren vor vier Monaten bewusstlos auf einer

Parkbank im benachbarten Salisbury entdeckt worden. Sie entkamen nur

knapp dem Tod und leben inzwischen an einem geheimen Ort. Sie wurden

ebenfalls im Salisbury District Hospital behandelt.

John Glen, konservativer Parlamentsabgeordneter aus Salisbury:

"Es erscheint mir sehr wahrscheinlich, dass jemand geschickt wurde, um das Nervengift an der Tür des Hauses aufzubringen. Und auf irgendeine Weise, entweder vorher oder nachher, landeten Partikel davon irgendwo, und diese beiden Leute kamen damit in Kontakt."