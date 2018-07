Türkei: Erneute Massenentlassungen vor Amtseinführung Erdogans

In der Türkei wird die Amtseinführung von Recep Tayyip Erdogan als Staatspräsident mit erweiterten Machtbefugnissen von einer erneuten Verhaftungswelle überschattet. Am Sonntag wurden mehr als 18.000 Staatsbedienstete per Dekret entlassen, die meisten waren Polizei- und Armeeangehörige. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, dass dies das letzte Dekret sei, das unter dem seit zwei Jahren geltenden Ausnahmezustand verabschiedet werde.