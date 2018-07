Ausweisung und illegale Einwanderung: Deutschland führt EU-weit

Die Zahl der illegal in der EU lebenden Menschen, die aus Ländern außerhalb der EU stammen, geht weiter zurück. 2017 lebten in der EU 618.780 Menschen ohne offizielle Aufenthaltsgenehmigung, das sind 37 % weniger als noch 2016 und 71 % weniger als im Jahr 2015, dem Gipfel der Flüchtlingskrise. Damals waren es in der gesamten EU 2.154.675 Menschen.