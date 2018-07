Britischer Außenminister Boris Johnson tritt zurück

Großbritanniens Außenminister Boris Johnson tritt zurück. Das bestätigte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May.

In der Nacht zum Montag hatte Brexit-Minister David Davis seinen Rücktritt angekündigt.

"Heute Nachmittag nahm die Premierministerin den Rücktritt von Boris Johnson als Außenminister an. Sein Nachfolger wird in Kürze bekannt gegeben. Die Premierministerin dankt Boris für seine Arbeit", hieß es in der Stellungnahme.