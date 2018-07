Mittlerweile sind einige der Jungs befreit. Am Samstag noch hatten Taucher aus China an der Rettung der eingeschlossenen Fußballmannschaft und ihres Trainers gearbeitet. Um 14 Uhr Ortszeit wagten sich die Taucher einer zivilen Einheit in die Dunkelheit. Die Aufnahmen gelangen durch GoPro-Kameras, die sie um ihre Köpfe geschnallt hatten.