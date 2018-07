Mit Nowitschok kontaminierte Britin gestorben

Die mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommene Britin ist gestorben. Die vierundvierzigjährige Dawn Sturgess wurde am 30. Juni mit Vergiftungserscheinungen nahe des westenglischen Salisbury gefunden, nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo bereits der russische Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter vor vier Monaten mit dem Nervengift kontaminiert wurden.

Ein 45 Jahre alter Mann. der ebenfalls dem Nervengas ausgesetzt war, ist weiter schwer krank. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes. Weiter in Frage steht, wie die beiden Briten mit dem Nervengift in Berührung kommen konnten. Nowitschok ist eine Entwicklung des sowjetischen Militärs während des Kalten Krieges; Russland bestreitet jegliche Verwicklung in den Fall.