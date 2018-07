Verhaftet wegen Instagram-Video: Irans Jugend zeigt Solidarität mit Maedah Hojbari

ENGLISH FOLLOWS; . من اینجا در پارک هنرمندان بدون‌حجاب اجباری رقصیدم ولی نوازنده از ترس اینکه بساطش جمع شود با عذرخواهی آهنگ را قطع کرد. منم درک کردم اما باز در جایی دیگر از این شهر می‌رقصم. برای حمایت از #مائده_هژبری که به جرم رقصیدن بازجویی و زندانی شد #برقص_تا_برقصیم ENGLISH: I danced in the artists' park without my compulsory hijab. Yet, the person playing the instrument cut my performance short and left the scene because of the fear that his intruments would be confiscated for seeing a woman dance. I can understand his fear, but I continued dancing to support #MaedehHejrabi, a 19-year-old Iranian girl who's recently been arrested for posting videos of herself dancing in her own bedroom.

