George Clooney ist in Italien bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Wie italienische Medien berichten, war der Hollywood-Schauspieler in Sardinien mit einem Motorroller unterwegs, als er mit einem Mercedes kollidierte. Demnach wurde er ins Krankenhaus der Stadt Olbia gebracht. Er soll ein leichtes Beckentrauma und Prellungen an Beinen und Armen erlitten haben. Clooney befindet sich für Dreharbeiten zur Serie "Catch 22" auf der Insel.