Happy End im Höhlendrama: Alle 13 Eingeschlossenen befreit

Ihr Martyrium ist nach 17 Tagen unter Tage beendet. Alle 12 Mitglieder der Jugend-Fußballmannschaft "Wildschweine" und ihr Trainer sind aus der thailändischen Höhle Thang Luam gerettet worden. Die verbliebenen fünf Eingeschlossenen wurden Dienstagvormittag aus ihrem Zufluchtsort in rund vier Kilometern Tiefe von Tauchern zum Höhlenausgang geleitet.

Ärzten zufolge sollen sie die Strapazen in permanenter Dunkelheit und Nässe verhältnismäßig gut überstanden haben.

Experten hatten es kaum für möglich gehalten, das Team sicher nach draußen zu bringen. Keiner der Jungen verfügte über Taucherfahrung. Manche Passagen in der Tropfsteinhöhle waren so eng, dass auch die Kinder kaum durchpassten. Ein Taucher war am Freitag bei der Vorbereitung der Mission ums Leben gekommen.

Bereits am Sonntag und Montag konnte je eine Vierergruppe der Schüler geborgen werden. Die Retter standen wegen des Beginns der Monsunzeit unter Druck. Regenfälle drohten die Pegel in der Höhle weiter steigen zu lassen. Deshalb war auch das Bohren von Tunneln in die Tiefe erwogen worden.