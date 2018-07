Kurz vor Terrorangriff festgenommen: Agim M. hatte 4.000 IS-Kontakte

In den sozialen Medien hatte Agim M. mehr als 4.000 Kontakte zur IS-Terrormiliz.

Laut Polizei war der Mann kurz davor, einen terroristischen Angriff in die Tat umzusetzen.

Agim M. hatte auch versucht, Waffen zu kaufen.

Die Staatsanwaltschaft von Rom leitete die Ermittlungen gegen den Mann aus der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien. Er wurde in der Nähe von Potenza festgenommen.

In Italien hat es - anders als in Frankreich oder in Deutschland - keinen Anschlag der IS-Miliz gegeben. Aber der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz von 2016 Anis Amri soll sich in einem Gefängnis auf Sizilien radikalisiert haben. Er war nach seiner Flucht aus Berlin in Mailand von der Polizei erschossen worden.