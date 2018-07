Maßnahme gegen Delikatessenjäger: Schildkrötenschutz in Costa Rica

Es ist Brutzeit für die Oliv-Bastardschildkröten am Strand von Ostional an der Westküste Costa Ricas: Während der Saison zwischen Juli und Oktober suchen die Tiere geeignete Nistplätze am Strand. Doch aus nur einem Bruchteil schlüpfen dann auch Babyschildkröten. Denn die Eier gelten bei den Einheimischen als Delikatesse. Dazu kamen in den vergangenen Jahren Verschmutzung am Strand und Touristen, die die Nester zerstören.