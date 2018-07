BGH: Facebook muss Zugang zu "digitalem Erbe" gewähren

Erben in Deutschland muss Zugang zu Facebook-Konten Verstorbener gewährt werden. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlruhe entschieden. Die Richter hoben damit am Donnerstag in letzter Instanz ein Urteil des Berliner Kammergerichtes auf, das die Kontosperrung unter Verweis auf das Fernmeldegeheimnis bestätigt hatte.