Innenministerkonferenz: Seehofer will Abkommen bis Anfang August

Drei Länder machen Druck bei der Migration, grün sind sie sich trotzdem nicht

Deutschland, Österreich und Italien haben in der Migrationsfrage Handlungsdruck in der EU erzeugt, aber: Einerseits haben die drei ähnliche Interessen an einer verschärften Migrationspolitik, andererseits wehren sich Österreich und Italien gegen die Rücknahme von Asylbewerbern. Seehofer will entsprechende Abkommen schließen, sollten die nicht zustande kommen, droht er weiter mit Zurückweisungen an der bayerisch-österreichischen Grenze. Das hatte schon zu einer handfesten Koalitionskrise mit der CDU geführt. Spätestens bis Anfang August will Seehofer eine Lösung erreicht haben.