Mit Elektro durch Berlin: "Symphony of Now" in den Kinos

...zeigt sich Berlin mit seinen tausend Gesichtern.

Der FIlm "Symphony of Now" ist eine cinematographisch-musikalische Reise in das Herz des Berliner Nightlife, die Regisseur Johannes Schaff in einer rasanten Bild- und Tonfolge zusammengestellt hat. Seine Arbeit ist gleichzeitig ein Rückgriff auf das Jahr 1927. Damals entstand Walther Ruttmanns "Berlin - Sinfonie der Großstadt".

Musikproduzent Frank Wiedemann ist verantwortlich für den Soundtrack - für den konnte er schwergewichtige Mitstreiter gewinnen, so Thomas Fehlmann, Hans-Joachimg Roedelius und Alex Do.

"Unser Film ist eine schöne Mischung verschiedener Musikrichtungen, die ich mag und aus Berlin kenne. Auch die Leute im Film sind alle aus Berlin oder haben mit der Stadt zu tun, also nicht von irgendwo."

"Symphony of Now" ist bereits in deutschen Kinos zu sehen.