Stormy Daniels: Aus der Haft in den Stripclub

Die als Stormy Daniels durch eine angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stephanie Clifford ist in einem Stripclub im US-Staat Ohio vorübergehend festgenommen worden.

Der 39-Jährigen wiurde vorgeworfen, daß sie einem Besucher des Clubs in der Stadt Columbus erlaubt habe, sie während eines Auftritts auf der Bühne zu berühren.

Ihr Anwalt Michael Avenatti erklärte, sie sei noch am Donnerstag gegen Kaution auf freien Fuß gekommen. Mittlerweile habe auch die Staatsanwaltschaft alle Vorwürfe fallengelassen.

Daniels hat nach eigenen Angaben im Jahr 2006 eine intime Affäre mit Trump gehabt, um die ein Rechtsstreit schwelt. Trump bestreitet sowohl die Affäre als auch Schweigegeldzahlungen aus dem Budget seines Präsidentschaftswahlkampfes an die Darstellerin.

Ihr Anwalt bezeichnete die Festnahme seiner Mandantin als "abgekartetes Spiel und politisch motiviert". Daniels habe in Columbus die gleiche Show aufgeführt wie zuvor in fast 100 anderen Striplokalen im ganzen Land.

Nach ihrer Freilassung kündigte Stormy Daniels an, noch am selben Abend wieder in dem Striplokal aufzutreten.