Trump findet NATO "viel besser als vor 2 Tagen"

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen teils sehr aggressiven Vorwürfen an andere NATO-Mitglieder den Gipfel in Brüssel bestimmt. Am Ende lobte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den US-Präsidenten, weil dieser beim Thema Verteidigungsausgaben für Handlungsdruck gesorgt habe.