FIFA warnt Sender vor TV-Sexismus

Aufnahmen von Frauen in russischen WM-Stadien sind in den Fokus des Fußball-Weltverbandes FIFA geraten. Dieser wittert bei der Bilderauswahl Sexismus in Sendezentralen und unter Kameraleuten. Die FIFA kündigte deshalb eine Initiative an, um zu nahe Kameraeinstellungen und einen TV-Fokus auf Stadionbesucherinnen einzudämmen.