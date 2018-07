Syrische Armee hisst Flagge über Daraa

Die Wiege des Aufstands

Mit Daraa fällt der Ort, an dem 2011 der Aufstand in Syrien seinen Anfang nahm, Regierungsgegner flüchteten in einen schmalen Streifen an der israelischen Grenze. Gegen den rückt die syrische Armee jetzt weiter vor.

Syrische Armee und russische Luftwaffe nehmen "Schutzzonen" ein

Daraa war zu einer sogenannten Deeskalationszone erklärt worden, trotzdem begannen Regierungstruppen im Juni eine Offensive, die von Moskaus Luftwaffe unterstützt wird. Die noch verbliebenen Gebiete syrischer Rebellen liegen im Nordwesten des Landes.