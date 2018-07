Trump trifft die Queen: Welche Regeln er dabei beachten sollte

Es ist ein Moment, auf den Donald Trump sich laut Angaben aus seinem Umfeld besonders freut: Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Großbritannien trifft der US-Präsident am Freitagnachmittag Königin Elisabeth II.

"Er ist ein großer Anglophiler und er wird beeindrucken wollen", sagte Camilla Tominey, eine königliche Expertin und politische Redakteurin der Sunday Express Zeitung im Gespräch mit NBC News. "Es wird ein wichtiger Moment für ihn, und ich glaube nicht, dass er auch nur einen Fuß falsch setzen wird."

Die britische Regierung hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass der Präsident und seine Frau Melania am 13. Juli im Schloss Windsor mit Königin Elizabeth zusammentreffen werden. Ein Staatsessen im Buckingham Palace werde es aber nicht geben.

Einige haben jedoch Vorbehalte geäußert, wie Trump - der nicht dafür bekannt ist, sich an diplomatische Feinheiten zu halten - mit der heiklen Frage der königlichen Etikette und des Protokolls umgehen wird. Immerhin haben andere namhafte Besucher der Queen mit vermeintlichen Etikettbrüchen negative Schlagzeilen gemacht.

Wie kann Trump dieses Risiko umgehen? NBC sprach mit einem Adelsexperten, der erklärt, was erlaubt und was verboten ist bei einem Besuch der Majestät in London.

MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN UM DIE REGELN (ABER ZEIGEN SIE RESPEKT)

"Die etliche Regeln und Formalitäten sind ein Mythos", sagte Rupert Wesson, Direktor der Akademie bei Debrett's, einem britischen Trainer- und Verlagshaus für Etikette. "Es gibt überraschend wenige", fügte er hinzu.

Auch auf der Website der königlichen Familie ist zu lesen, dass es "keine verbindlichen Verhaltensregeln gibt, wenn man die Königin oder ein Mitglied der königlichen Familie trifft".

VERBEUGEN SIE SICH (ABER NUR, WENN SIE WOLLEN)

Während es keine festen Regeln für die Begegnung mit einem Monarchen gibt, wird auf der offiziellen Website der königlichen Familie vorgeschlagen, "traditionelle Verhaltensformen einzuhalten".

Wenn Trump sich an die Tradition halten will, ist das Standardprotokoll für das Treffen mit der Monarchin, dass Männer sich bei der Begrüßung verbeugen und Frauen knicksen.

"Wir sprechen nicht von einer riesigen Verbeugung", sagte Wesson. "Es ist mehr ein Kopfnicken. Es ist ziemlich subtil."

Melania und Donald Trump treffen die Queen am heutigen Nachmittag, 13.07.2018 Reuters

NICHT SPRECHEN, BEVOR MAN DER KÖNIGIN VORGESTELLT WURDE

"Die Leute sagen, du triffst die Königin", sagte Wesson. "In Wirklichkeit wird man ihr aber präsentiert."

Es handelt sich dabei um einen königlichen Helfer, der dem Monarchen den Namen eines Gastes verkündet, bevor die Begrüßungen ausgetauscht werden. Dies ist eher eine unverbindliche Tradition als eine feste Regel.

"Also würde jemand sagen: "Majestät, darf ich Ihnen den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Mr. Donald Trump, vorstellen? An diesem Punkt wäre es üblich, dass er sich verbeugt."

DIE GUTEN TISCHMANIEREN

Trump ist bekannt für seine Vorliebe für Fast Food und gut durchgebratenes Steak. Wie wird er mit dem feinen Essen des Könighauses umgehen?

Wesson zufolge ist der beste Weg, gemeinsam mit der Königin zu essen, "Ruhe, Beständigkeit und ein wenig Zartheit".

"Es gibt kaum Unterschiede zwischen amerikanischem und britischem Essen", sagte er. "Beim britischen Essen bleibt die Gabel in der linken Hand und das Messer in der rechten, vorausgesetzt, man ist Rechtshänder."

"Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich entspannt, den Anlass genießt und ein guter Gast ist."

NICHT ANFASSEN

Die Obamas bei der Queen und ihrem Mann Philip Reuters

Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass man es vermeiden sollte, die Königin zu berühren.

First Ladies, Premierminister und Generalgouverneure aus der ganzen Welt haben alle negative Schlagzeilen wegen eines offenbaren Bruchs des Protokolls gemacht. Nachdem Michelle Obama 2009 die Königin zu umarmen schien, gab es einen lauten Aufschrei.

Die Experten, mit denen NBC News gesprochen hat, waren sich jedoch einig, dass die Reaktion der Medien auf solche Geschichten in der Vergangenheit übertrieben war.

"Einige glaubten, Frau Obama habe das Ziel überschritten, als sie ihre Hand um die Königin legte, aber sie war eigentlich nur respektvoll", sagte Tominey.

Zu eng sollte es mit der Queen aber trotz allem nicht werden, sagte Wesson.

"Die Richtlinien sind, dass man die königliche Familie nicht anfasst", sagte er.

Die königlichen Richtlinien besagen, dass das Händeschütteln "auf die übliche Weise" eine akzeptable Form der Begrüßung ist, sollte sich der Präsident nicht verbeugen.

Ob dies dem auffälligen Händedruck ähneln würde, den Trump dem japanischen Premierminister Shinzo Abe oder dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gab, bleibt abzuwarten.

Komischer Moment: Trump und Macron schütteln Hände

SEIN SIE SIE SELBST

Für die ganze Pracht und Zeremonie, die ein königliches Treffen umgibt, sagten Experten, das Wichtigste sei, dass Trump entspannt und offen mit der Königin spricht.

"Sie möchte Gespräch frei fließen lassen, und ich denke, dass sie vermutlich irgendeinen gemeinsames Terrain finden, etwa seine schottisches Familiengeschichte und seine Verbindungen zu Schottland," sagte Tominey.

"Ich denke auch, wenn Prinz Philip dabei ist, dann wird er es sehr genießen, ein robustes Gespräch zu führen. Denn der Herzog von Edinburgh genießt ein wenig Neckerei und Debatte. Das könnte sehr interessant werden."

"Du musst dich nicht verbeugen und die Füße der Leute küssen", sagte Wesson. "Die Königin möchte sich mit Menschen unterhalten, etwas über sie herausfinden und etwas über das Individuum und die Staatsangelegenheiten erfahren."

IN SICHEREN HÄNDEN

Die schiere Länge der Regierungszeit von Königin Elisabeth bedeutet, dass sie mehr Erfahrung in der Begrüßung ausländischer Staatsoberhäupter und Würdenträger gesammelt hat als jeder andere Monarch in der Geschichte.

Seit ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 hat sie alle Vorgänger von Trump als Präsidentin getroffen, mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson.

Trump sollte daher daran denken, die Gelegenheit zu genießen, sagte Tominey.

"Das hat sie schon hundertmal gemacht", sagte sie über Elisabeth II. "Sie ist sehr versiert in der Kunst der Diplomatie. Er ist bei ihr in sicheren Händen!"