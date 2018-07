Wegen Druckabfall: Ryanair-Flieger muss in Frankfurt-Hahn zwischenlanden

Ein Flugzeug des irischen Billigfliegers Ryanair ist am Flughafen Frankfurt-Hahn zwischengelandet. Mehrere Passagiere hatten während des Fluges über Kopf- und Ohrenschmerzen geklagt, andere litten unter starker Übelkeit. Die Maschine war auf dem Weg von der irischen Hauptstadt Dublin ins kroatische Zadar.

Die Airline teilte mit, dass ein technischer Defekt zu einem Druckabfall in der Kabine geführt habe. Den 189 Fluggästen an Bord seien Sauerstoffmasken ausgeteilt worden. Der Kapitän habe in Frankfurt-Hahn um Landeerlaubnis gebeten und dann den Sinkflug eingeleitet.

In Hahn kümmerten sich Rettungskräfte um die Passagiere, 33 von ihnen wurden vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert. Die meisten von ihnen konnten nach einer Überprüfung ihres Gesundheitszustands schnell wieder entlassen werden. Alle anderen Passagiere mussten die Nacht auf dem Flughafen verbringen. Die meisten der Passagiere setzten am Samstag Morgen ihren Flug mit einer Ersatzmaschine fort.