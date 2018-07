Wild geklatscht: Antoine (11) trifft nach viralem Video Mbappé und Co.

Der elf Jahre alte Antoine aus Avignon hat nach dem Sieg von Frankreich gegen Belgien am 10. Juli 2018 in einem McDonalds in Paris so wild geklatscht, dass in und vor dem Fastfood-Restaurant viele andere Gäste mitmachten. Das Video wurde in den sozialen Medien geteilt und etwa 500.000 Mal angeklickt.

McDonalds Frankreich war so begeistert von der Freude des Fans und vom "clapping", dass das Unternehmen im Internet nach dem Jungen suchte. McDonalds-Marketing-Direktor Maurizio Biondi erklärte im Sender BFM: "Wir wollten den kleinen Jungen unbedingt finden, weil wir das Video mit dem "clapping" so gut fanden.".