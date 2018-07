Freund oder Feind? Trump brüskiert mit EU-Kritik

Vor dem Gipfeltreffen mit Wladimir Putin an diesem Montag im finnischen Helsinki hat US-Präsident Donald Trump bei seinen europäischen Partnern mit Äußerungen über die EU für Verunsicherung und Verärgerung gesorgt. In einem Fernsehinterview mit dem US-Sender CBS am Sonntag hatte der amerikanische Präsident die Europäische Union als einen Feind der USA bezeichnet.