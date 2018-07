Juni 2018: Südeuropa versinkt im Regen

Kaum Regen gab es in den baltischen Staaten und auf den Britischen Inseln. Lettland rief einen nationalen Dürre-Notstand aus und auch Irland warnte vor einer Dürre.

Überdurchschnittliche Regenfälle in Südeuropa sorgten für Überschwemmungen in Griechenland, Bulgarien und Rumänien.

In Irland und Großbritannien strahlte die Sonne mit Hitzewellen bis in den Juni. In Großbritannien erreichten die Temperaturen an 16 aufeinanderfolgenden Tagen 28 Grad Celsius oder übertrafen diesen Wert sogar.

Die Daten stammen vom Copernicus Climate Change Service, einem Programm im Rahmen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union.