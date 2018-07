Toter von Mallorca ist Filmemacher Wouter Van Luijn (34 †)

Er machte nach Berichten niederländischer Medien gemeinsam mit seinem Vater Urlaub auf der Baleareninsel. Für die Montage des Films *Wolf" war er 2016 für den niederländischen Filmpreis nominiert.

Das Opfer wurde am vergangenen Freitag gegen 5.00 Uhr morgens im Bezirk Son Ferriol zwischen der Inselhauptstadt Palma und dem Flughafen von Mallorca zu Tode geprügelt.

Die niederländische Filmwelt reagierte entsetzt auf den gewaltsamen Tod van Luijns. Die bekannte Filmschauspielerin Katja Schuurman twitterte: *Ich fühle mit jedem mit, der dich lieb hat.*

Bestürzt äußerte sich das Niederländische Filmfestival: "Wir sind tief berührt durch den Verlust von Cutter Wouter van Luijn. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und Kollegen."

Die Schauspielerin Sanne Vogel schrieb auf Instagram: "Wie kann jemandem, der so lieb und sanftmütig ist, dies geschehen, so grausam, so traurig."

Die Sicherheitskräfte auf Mallorca teilten mit, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen jungen Mann. Die mallorquinische Zeitung «Ultima Hora» berichtete, der Inhaftierte sei wahrscheinlich der Fahrer des Wagens, der den Verletzten von Palmas Vorort Son Ferriol ins Krankenhaus gebracht habe.

Der Mann hatte das Opfer am Freitagmorgen in seinem Mietwagen zum Landeskrankenhaus Son Espases in Palma gefahren. Dort starb der Urlauber später an inneren Blutungen, wie die Ärzte mitteilten. Der Fahrer soll ausgesagt haben, er habe an der Landstraße Camí de la Milana unweit von Palmas Drogensiedlung Son Banya den am Boden liegenden Mann und vier bis fünf junge Männer gesehen, die geflohen seien.

Im Verhör soll sich der Mann aber in Widersprüche verwickelt haben. Irgendwann habe er eingeräumt, dass er das Opfer nicht an der Landstraße, sondern in der Drogensiedlung gefunden habe, hieß es. Diese Berichte wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.

Nach Angaben der "Mallorca Zeitung" sind in diesem Jahr bereits zwei Touristen auf der Urlaubsinsel getötet worden. Im Frühling war ein Brite im Küstenort Magaluf so stark verprügelt worden, dass er ebenfalls seinen Verletzungen erlag. Dort versuchen die Behörden auch mit harten Strafen gegen die Alkohol-Exzesse vorzugehen.