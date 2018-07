Trauer um Taucher: Aus Höhle gerettete Jungen erinnern an Helfer

Die zwölf Jungen, die in einer spektakulären Rettungsaktion aus einer Höhle in Thailand befreit wurden, haben den Tod des Tauchers Saman Kunan betrauert. Kunan hatte sich als freiwilliger Helfer gemeldet, um die Fußballmannschaft und ihren Trainer aus der Tham-Luang-Höhle zu befreien, in der sie mehr als zwei Wochen eingesperrt waren.