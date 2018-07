"Deschamps Elysée": Pariser Metro feiert WM-Sieg mit Wortspielen

Die U-Bahn-Haltestelle Avron wurde in "Nous Avron Gagné" (Nous avons gagné/Wir haben gewonnen) umgewandelt

Die Metro-Station am Triumphbogen Charles de Gaulle - Etoile wurde in "On a 2 Etoiles" ("Wir haben zwei Sterne"). Ein Hinweis darauf, dass Frankreich nun zwei Sterne auf den Trikot trägt, die die WM-Siege 1998 und 2018 repräsentieren