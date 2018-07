450 Flüchtlinge auf Sizilien angekommen

Italien fordert Lastenverteilung

Italien hatte damit gedroht, ansonsten keine Genehmigung dafür zu erteilen, dass die beiden Schiffe in der Hafenstadt Pozzallo anlegen dürfen. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte einen Brief an die Regierungen der 27 Mitgliedsstaaten verfasst, in dem er ein "klares Zeichen" für eine Lastenverteilung in der EU forderte.

Die Flüchtlinge waren am Samstag von einem Frontex- und einem Polizei-Schiff aus einem Holzboot gerettet worden. Von den 450 Menschen sind über 100 minderjährig. Italien und Malta hatten in den vergangenen Wochen wiederholt die Aufnahme von geretteten Bootsflüchtlingen verweigert.