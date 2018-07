Erdogan erinnert an Putschversuch: "Mit Blut Legende geschrieben"

Mit Gedenkveranstaltungen in Ankara und Istanbul hat die Türkei an den Putschversuch vor zwei Jahren erinnert. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Zivilisten, die sich damals den Putschisten in den Weg gestellt hatten, als Märtyrer. Sie hätten mit ihrem Blut eine Legende geschrieben, so Erdogan wörtlich.