Hat Opfer (44) Nowitschok aus Parfumflasche auf sich gesprüht?

Das Nervengift Nowitschok war im jüngsten Vergiftungsfall offenbar in einer kleinen Parfum-Flasche enthalten. Das hat der Bruder des überlebenden Opfers in einem Gespräch mit der BBC erklärt.

Offenbar hatte sich Matthew Rowleys Lebensgefährtin Dawn Sturgess (44) mit dem Parfum besprüht. Sie war am 8. Juli 2018 im Krankenhaus in Salisbury an den Folgen der Nowitschok-Vergiftung gestorben.

Die Polizei hatte am Freitag nur bestätigt, dass das Nervengift Nowitschok in einer kleinen Flasche gefunden worden sei. Zu den Erklärungen, es handle sich um eine Parfum-Flasche wollte die Polizei zunächst nichts sagen.

Das Paar Dawn Sturgess und Matthew Rowley aus Amesbury in der Nähe von Salisbury hatte sich wenige Monate nach der Vergiftung von Sergei Skripal, dem russischen Ex-Doppelagenten, und dessen Tochter Julia mit Nowitschok infiziert.