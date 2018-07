Merkel will Löhne für Pflegekräfte erhöhen

Angela Merkel will sich für höhere Löhne in der Pflege einsetzen. Das bekräftigte die deutsche Bundeskanzlerin bei einem Besuch in einem Seniorenheim in Paderborn.

„Wir wollen die Bedingungen für alle verbessern“, sagte Merkel. Mit ihrem Besuch wolle sie zeigen, dass die Aufwertung des Pflegeberufs nicht nur Aufgabe des Gesundheitsministers, sondern der ganzen Regierung sei.