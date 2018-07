[LIVE ab 16.15 Uhr] Trump und Putin in Helsinki: Pressekonferenz nach Gipfeltreffen

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind zu ihrem ersten offiziellen Gipfel in Helsinki zusammengekommen.

Sie begrüßten sich am Montag in Helsinki nach ersten Statements mit einem kurzen, doch kräftigen Händedruck. Putin sagte, es sei an der Zeit, "detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele".

Trump betonte: "Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen." Noch wenige Stunden vor dem Treffen in der finnischen Hauptstadt hatte Trump das Verhältnis der beiden Länder als historisch schlecht bezeichnet.

"Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb Trump auf Twitter.

Den Grund für das schlechte Verhältnis sah der Republikaner in der Politik seines Amtsvorgängers Barack Obama und den Ermittlungen um eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf 2016.

In den Gesprächen werde es unter anderem um Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China gehen, wie Trump US-Präsident ankündigte. Russland und die USA hielten 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals. "Das ist keine gute Sache, das ist eine schlechte Sache", sagte er.