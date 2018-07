Jeff Bezos mit $150 Mrd. reichster Mann der jüngeren Weltgeschichte

Das Netto-Vermögen des 54-Jährigen belief sich am Montag in New York auf 150 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 127 Mrd. Euro.

Die Nachricht vom Reichtum Bezos' fällt mit der Nachricht von Streiks bei Amazon in mehreren europäischen Ländern zusammen. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. In Spanien, Polen und Deutschland legten Angestellte die Arbeit nieder.

Amazon veranstaltet an diesem Dienstag den Sonderverkaufstages "Prime Day", der die Aktie des Unternehmens auf einen neuen Rekordstand trieb und damit das Vermögen des Unternehmensgründers vergrößerte.

Auf Platz 2 der reichsten Menschen der Welt liegt - etwas abgeschlagen - Microsoft-Gründer Bill Gates, Investmentbanker Warren Buffet kommt auf Platz 3, dicht gefolgt von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen Vermögen bei 70,58 Mrd. Euro liegt.

Die Liste der 10 reichsten Menschen der Welt laut Bloomberg Billionaires Index

Die Technologiebranche dominiert die Liste ebenso wie Unternehmer, die ihren Ursprung in den USA haben.

Die reichste Frau der Welt ist Alice Walton, die Erbin des Vermögens der Wal-Mart Stores. Deren Nettowert wird auf 46 Milliarden Dollar geschätzt.