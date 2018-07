May macht Zugeständnisse an Brexit-Hardliner

Die britische Premierministerin Theresa May stößt mit ihrer neuen Brexit-Strategie auf wachsenden Widerstand in den eigenen Reihen. Am Montag gelang es ihr nur mit knapper Mehrheit und unter Zugeständnissen an die Brexit-Hardliner, das geplante Zollgesetz für die Zeit nach dem EU-Ausstieg im Parlament durchzubringen.