Seidenstraßen-Rallye: Geländevielfalt in Russland

Am 20. Juli fällt der Startschuss der Seidenstraßen-Rallye in der russischen Stadt Astrachan. Über sieben Etappen wird es auf rund 2500 Kilometern Sonderprüfungen auf Offroad-Routen geben. Das neue Format wurde den Teams bereits vorgestellt. Der erste Teil der diesjährigen Strecke führt ausschließlich durch Russland und beginnt mit einer Rundfahrt in der Takyr-Wüste. Die Region Kalmückien wurde bereits vor fast zehn Jahren in der ersten Ausgabe des Rennens befahren, auch die dritte Etappe findet dort statt. Zwischen diesen beiden Schleifen erreichen die Teilnehmer die Stadt Elista.

Auf die Rennfahrer warten extreme Herausforderungen so der stellvertretende Rallye-Direktor Frédéric Lequien: