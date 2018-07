Spanien gewährt Migranten Gesundheitsversorgung vom 1. Tag an

Spanien hat laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in diesem Jahr Italien als das Land mit den meisten Flüchtlingen und Migranten in Europa abgelöst. Der IOM zufolge sind bis zum 15. Juli 2018 insgesamt 50.872 Geflüchtete nach Europa gekommen, davon 18.016 nach Spanien. In Italien kamen im selben Zeitraum 17.827 Flüchtlinge und Migranten an. Bei der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer kamen in den ersten Monaten 1.443 Menschen ums Leben.

Die sozialistische Regierung in Madrid hat an diesem Dienstag einen Erlass herausgegeben, dass auch Migranten ohne Papiere sofort Anspruch auf Versorgung durch das spanische Gesundheitssystem haben - und zwar vom ersten Tag an, an dem sie spanischen Boden betreten.