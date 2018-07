Streik bei Amazon am "Prime Day"

In Spanien sind Amazon-Mitarbeiter bereits am Montag in einen dreitägigen Ausstand getreten, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Auch in Polen und an mehreren Standorten in Deutschland wird an diesem Dienstag gestreikt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Hintergrund ist der seit 2013 schwelende Konflikt um einen Tarifvertrag für die deutschlandweit rund 16 000 Beschäftigten des US-Händlers, der sich bislang jeglichen Verhandlungen mit Verdi verweigert.

Der sogenannte "Amazon Prime Day" ist eine Sonderverkaufsaktion mit besonders hohem Umsatz. Seitens des Unternehmens hieß es, man befürchte keine Auswirkungen der Streiks.