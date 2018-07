Trump vertraut doch den US-Geheimdiensten und widerspricht sich selbst

US-Präsident Donald Trump sagt jetzt, dass er doch den US-Geheimdiensten vertraue - und dass er an die EInmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 glaube.

"Ich habe volles Vertrauen in und volle Unterstützung für Amerikas Geheimdienste - Ich vertraue den Geheimdienstagenturen voll," sagte Trump vor einem Treffen mit Vertretern seiner Republikanischen Partei im Weißen Haus an diesem Dienstag.

Bei der Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin nach dem Gipfeltreffen in Helsinki hatte Trump noch das Gegenteil erklärt. Am Montag hatte Trump gesagt, der russische Präsident habe die Einmischung in den US-Wahlkampf überzeugend bestritten.

Für seine Äußerungen auf dem Gipfel in Finnland war der US-Präsident von vielen Seiten kritisiert worden.