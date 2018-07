Video: In Netzen gefangener 20-Tonnen-Wal dann doch gerettet

Die Rettungsaktion forderte alles von den Helfern an der Gold Coast in Australien. Der junge, aber schon mehr als sieben Meter lange und mehr als 20 Tonnen schwere Wal hatte sich in den Netzen völlig verfangen. Und das Tier war in Panik, als die Retter versuchten, es aus den zum Schutz vor Haien ausgelegten Netzen zu befreien.