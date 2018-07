1. Parlamentsrede nach Rücktritt: Johnson attackiert May

Boris Johnson hat in seiner ersten Parlamentsrede seit seinem Rücktritt als britischer Außenminister Premierministerin Theresa May erneut scharf kritisiert. Mays neuer Plan für den EU-Austritt führe nur dem Namen nach zu einem Brexit, ohne dass Großbritannien die EU wirklich verlasse, sagte Johnson:

"Es ist nicht zu spät, den Brexit zu retten. Wir haben Zeit bei diesen Verhandlungen. Wir haben den Kurs schon einmal geändert und können das wieder tun. Zeit ist vorhanden, und wenn die Premierministerin diese Vision wiederherstellen kann, dann, so glaube ich, kann sie einen großartigen Brexit für Großbritannien abliefern. Mit einem selbstbewussten Herangehen, das diese Partei, dieses Parlament und auch diese Nation vereinen kann."

Theresa May regiert seit der vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Jahr mit hauchdünner Mehrheit. Zu Wochenbeginnn war May von ihrem weichen Brexit-Kurs abgewichen und hatte Brexit-Hardlinern in ihrer Konservativen Partei Zugeständnisse gemacht. Am Dienstag entging May im Parlament nur knapp einer Abstimmungsniederlage gegen die Proeuropäer in ihrer Partei.