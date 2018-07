Mindestens 19 Tote: Flüchtlingsboot vor Zypern gesunken

Das Flüchtlingsboot sank nahe der Kleinstadt Yeni Erenköy, etwa 30 Kilometer von der nördlichen Küste Zyperns entfernt. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar.

Eine der geretteten Personen schwebt in Lebensgefahr, sie wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Seit 2015 sind mehr als eine Millionen Flüchtlinge über die gefährliche Seeroute in der Türkei angekommen. Die Menschen versuchen von dort, zum griechischen Teil der Insel Zypern zu gelangen- und damit in die Europäische Union.