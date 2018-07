Multikulti kulinarisch: "Es geht um mehr als bloß ums Essen"

In der Arroios-Markthalle in Lissabon betreiben syrische Flüchtlinge ein Restaurant namens "Mezze" (Vorspeisen auf orientalische Art). Dort gibt es Spezialitäten aus dem Nahen Osten. Auch Kochkurse werden angeboten. "Mezze" ist das erste Projekt des Vereins: "Pão a Pão" entstand durch einen Zufall bei einem Abendessen unter Freunden. Dort wurde eine Syrerin gefragt, was sie am meisten aus ihrer Heimat vermisst. Es war das Brot. So entstand die Idee für das Restaurant.